Подростков задержали за поджоги на железной дороге по заданию с Украины

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ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть российских граждан, причастных к поджогам железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Трое из числа задержанных — несовершеннолетние, родившиеся в 2007 и 2009 годах, уточнили в ведомстве.

«В ходе допросов наряду с признательными показаниями подозреваемых получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тыс. руб.», — рассказали в ФСБ.

В результате были возбуждены уголовные дела по ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Кроме того, следователи оценивают наличие признаков преступления по ст. 275 (государственная измена).

По этим статьям задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок, отметили в ФСБ.

Накануне ФСБ совместно с МВД задержала в Дагестане пять человек, которых заподозрили в причастности к хищению денег «в интересах украинских call-центров». По версии властей, задержанные заключили с операторами связи договоры об IP-телефонии, а затем предоставили доступ к системе связи гражданам Украины.