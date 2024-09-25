При обысках по делу экс-зама Шойгу нашли крупные суммы наличными

По делу Тимура Иванова проходят еще два человека, обвинение связано со строительством кадетских корпусов. Он отрицает вину

Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Силовики нашли крупные суммы денег при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Следственные действия проходили дома и на работе, у кого именно, не уточняется. В материалах говорится, что происхождение денег незаконно, сумма не соответствовала официальному доходу фигуранта дела.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле и вменили ч. 6 ст. 290 УК. Следствие считает, что он получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.

Как сообщил ТАСС, уголовное дело связано с тремя кадетскими корпусами, которые строил «Олимпситистрой». По смете они стоили 14 млрд руб., но проверка выявила недоделки на сумму 2,18 млрд руб. Иванов отрицает вину.

Иванов стал замминистра обороны в 2016 году, а до этого в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. С мая по ноябрь 2012 года он был замглавы правительства Московской области, тогда главой региона был Сергей Шойгу. Затем Иванов, как и Шойгу, перешел в Минобороны.