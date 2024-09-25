 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

При обысках по делу экс-зама Шойгу нашли крупные суммы наличными

При обысках по делу Тимура Иванова нашли крупные суммы денег
Сюжет
Аресты генералов
По делу Тимура Иванова проходят еще два человека, обвинение связано со строительством кадетских корпусов. Он отрицает вину
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Силовики нашли крупные суммы денег при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Следственные действия проходили дома и на работе, у кого именно, не уточняется. В материалах говорится, что происхождение денег незаконно, сумма не соответствовала официальному доходу фигуранта дела.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле и вменили ч. 6 ст. 290 УК. Следствие считает, что он получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.

В деле экс-зама Шойгу о кадетских корпусах насчитали ущерб в ₽2,18 млрд
Общество
Тимур&nbsp;Иванов

Как сообщил ТАСС, уголовное дело связано с тремя кадетскими корпусами, которые строил «Олимпситистрой». По смете они стоили 14 млрд руб., но проверка выявила недоделки на сумму 2,18 млрд руб. Иванов отрицает вину.

Иванов стал замминистра обороны в 2016 году, а до этого в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. С мая по ноябрь 2012 года он был замглавы правительства Московской области, тогда главой региона был Сергей Шойгу. Затем Иванов, как и Шойгу, перешел в Минобороны.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тимур Иванов обыски наличные взятка Минобороны
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
По делу Тимура Иванова арестовали баню в Тверской области
Общество
Суд арестовал 43 банковских вклада по делу Тимура Иванова
Политика
В деле Тимура Иванова появились дом и баня в Тверской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Британия призвала уезжать из Ливана и перебросила войска на КипрПолитика, 04:40
ЦАХАЛ заявил о гибели командира ракетных войск «Хезболлы»Политика, 04:19
Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на ТрампаПолитика, 03:50
При обысках по делу экс-зама Шойгу нашли крупные суммы наличнымиПолитика, 03:46
Кандидата в губернаторы в США призвали объяснить слова о «черном нацисте»Политика, 03:26
Венгрия назвала бесполезными поставки западного оружия УкраинеПолитика, 03:23
Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и ШольцемПолитика, 02:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число жертв на юге Ливана в результате атак Израиля возросло до 569Политика, 02:43
Лавров счел победу России единственным способом вести диалог с ЗападомПолитика, 02:12
В России выявили первые случаи заражения новым вариантом COVIDОбщество, 01:59
Небензя заявил, что Зеленский пытается убедить Запад «поднять ставки»Политика, 01:42
Кремль оценил вероятность саммита «пятерки» членов СБ ООНПолитика, 01:19
Байден на ГА ООН упомянул Путина всего один разПолитика, 01:11
Зеленский в ООН выступил против переговоров с Россией для урегулированияПолитика, 00:46