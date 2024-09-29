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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении дрона над Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Утром над регионом также был сбит один дрон. Пострадавших и разрушений не было, уточнял Богомаз.

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21 сентября Минобороны отчитывалось о перехвате и об уничтожении над областью 53 беспилотников. Всего тогда, как заявляло ведомство, был перехвачен и сбит 101 дрон над несколькими регионами.

Богомаз сообщал об атаках дронов также 25 и 26 сентября.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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