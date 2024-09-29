Захарова: к Лаврову выстроилась очередь за рукопожатием после выступления в ООН

Захарова рассказала об очереди к Лаврову после выступления в ООН

После того как министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, к нему выстроилась очередь из желающих пожать руку. Об этом написала в своем телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

На кадрах, которые опубликовала дипломат, видна толпа иностранных представителей, которые разговаривают с Лавровым и снимают его на камеру.

В своем выступлении Лавров заявил о бесперспективности ведения военных действий против России и подчеркнул ее статус ядерной державы. Кроме того, министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России, и провел параллель между действиями властей Израиля в Ливане и действиями Украины.

Он также призвал страны, предлагающие мирные инициативы по урегулированию конфликта в Украине, учитывать первопричины возникновения кризиса.

Накануне Лавров на встрече с генсеком ООН отметил, что структуры организации не должны втягиваться в политизированные инициативы по урегулированию на Украине и должны быть беспристрастны относительно преступлений Киева в ходе конфликта.