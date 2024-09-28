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На севере Москвы сгорел дом на колесах

Автодом Mercedes сгорел на Ангарской улице на севере Москвы. В результате пожара пострадал водитель, его госпитализировали, сообщило агентство «Москва».

По данным телеграм-канал Shot, водитель самостоятельно попытался потушить дом на колесах и получил ожоги рук и ног третьей степени. Также об ожогах третьей степени у пострадавшего сообщил телеграм-канал 360.

Взрыв произошел около девяти вечера рядом с гаражами, говорится в публикации Shot. Пожар охватил площадь в 6 кв. м. Прибывшие сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причины возгорания уточняются.

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