На севере Москвы сгорел дом на колесах

Автодом Mercedes сгорел на Ангарской улице на севере Москвы. В результате пожара пострадал водитель, его госпитализировали, сообщило агентство «Москва».

По данным телеграм-канал Shot, водитель самостоятельно попытался потушить дом на колесах и получил ожоги рук и ног третьей степени. Также об ожогах третьей степени у пострадавшего сообщил телеграм-канал 360.

Взрыв произошел около девяти вечера рядом с гаражами, говорится в публикации Shot. Пожар охватил площадь в 6 кв. м. Прибывшие сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причины возгорания уточняются.

В июне на севере столицы на Третьем транспортном кольце загорелся автокран. В мае на внешней стороне 17-го км МКАД вспыхнул автомобиль, въехавший на высокой скорости в ограждение дорожных работ.