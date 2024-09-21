На Ставрополье загорелись бензовоз и АЗС
Бензовоз загорелся на автозаправочной станции (АЗС) на дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск в Ставропольском крае, пламя перекинулось и на саму АЗС. В результате пожара пострадал один человек, сообщил врио главы Новоселицкого округа Виктор Фетисов в своем телеграм-канале.
«Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное», — написал он.
По словам врио главы округа, возгорание произошло около села Журавское примерно в 21:30 мск.
Фетисов уточнил, что движение не перекрыто, но на этом участке автодороги возможны «затруднения и задержки» и порекомендовал водителям быть внимательнее.
Прокуратура Новоселицкого района сообщила о начале проверки по факту пожара на АЗС.
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