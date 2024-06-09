На севере Москвы на Третьем транспортном кольце загорелся автокран
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Новая Башиловка на севере Москвы загорелся автомобильный кран. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в телеграм-канале.
«На месте работают оперативные службы города. Движение в ДТП затруднено, выберите район пути объезда», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.
В конце мая на внешней стороне 17-го километра МКАД загорелся автомобиль. Машина на высокой скорости въехала в ограждение дорожных работ, перевернулась и загорелась. Из-за аварии для движения были доступны только две полосы из пяти.
12 мая на 69-м километре кольцевой автодороги столкнулись машина такси и грузовой автомобиль. Позднее в них врезался еще один грузовик. Полиция сообщила об одном погибшем и двух пострадавших.
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