В Ливане сообщили об 11 погибших при ударах Израиля по Бейруту
За 27 и 28 сентября в результате израильских ударов по городу Бейрут в Ливане погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада.
Вечером 27 сентября ЦАХАЛ сообщила о массированном авиаударе по центральному штабу группировки в Бейруте, целью которого стал лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.
Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский минздрав передавал, что погибли шесть человек, еще 91 пострадал.
Утром 28 сентября израильская армия объявила о ликвидации лидера «Хезболлы». Позднее движение подтвердило смерть Насраллы.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о своих действиях.
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