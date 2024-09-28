В Ливане сообщили об 11 погибших при ударах Израиля по Бейруту

Фото: Ali Alloush / Reuters

За 27 и 28 сентября в результате израильских ударов по городу Бейрут в Ливане погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада.

Вечером 27 сентября ЦАХАЛ сообщила о массированном авиаударе по центральному штабу группировки в Бейруте, целью которого стал лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский минздрав передавал, что погибли шесть человек, еще 91 пострадал.

Утром 28 сентября израильская армия объявила о ликвидации лидера «Хезболлы». Позднее движение подтвердило смерть Насраллы.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о своих действиях.