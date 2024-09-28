Что происходит в Бейруте после гибели Насраллы. Видео

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В результате ударов Израиля по ливанскому городу Бейрут был убит лидер шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла. Кроме этого, по последним данным, погибли 11 человек, еще 108 были ранены, сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада.

Reuters со ссылкой на местных жителей также сообщает подробности обстановки в городе. Как отмечает агентство, жители бегут из пригорода из-за непрекращающихся ударов. Многие школы, которые используются как пункты временного размещения, уже заполнены из-за беженцев, покинувших дома на юге Ливана.

ЦАХАЛ накануне вечером сообщила о массированном авиаударе по центральному штабу группировки в Бейруте целью которого стал лидер «Хезболлы». На следующий день группировка объявила о гибели Насраллы.

Свои соболезнования выразили, в частности, Иран, палестинское движение ХАМАС, Ирак объявил трехдневный траур.

С вечера 27 сентября к 13:00 мск 28 сентября израильские силы атаковали более 140 объектов ливанской группировки, включая пусковые установки.

Армия Израиля утверждает, что также был ликвидирован глава южного командования «Хезболлы» Али Караки. Channel 12 передавал, что погибла дочь Насраллы Зейнаб.