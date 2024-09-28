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Военная операция на Украине ,  
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Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атаки украинского дрона в Белгородской области был ранен мужчина, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ (центральную районную больницу. — РБК)», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Графовка Краснояружского района. Там была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света временно остались села Графовка и частично Репяховка.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроны
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Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, накануне украинский дрон атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения.

Один пострадавший получил множественные осколочные ранения руки и ног, другой — ожоги лица, осколочные ранения головы и перелом плеча.

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Белгородская область ВСУ пострадавший Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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