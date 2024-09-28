В ЕС призвали авиакомпании не летать над Ливаном и Израилем

Взлётно-посадочная полоса международного аэропорта Бейрута имени Рафика Аль-Харири и южные пригороды Бейрута со стороны Син-эль-Филя, Ливан (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA, авиарегулятор Евросоюза) призвало авиакомпании воздержаться от перелетов над Ливаном и Израилем.

«Отмечаются общая активизация авиаударов и ухудшение ситуации в области безопасности, что негативно сказывается на безопасности воздушного пространства над Израилем и Ливаном», — говорится в сообщении агентства.

В EASA отметили, что рекомендация действительна до конца октября, однако может быть отменена раньше этого срока в зависимости от ситуации.

Израиль и ливанская шиитская группировка «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, однако обстановка значительно обострилась в последние несколько недель. 17–18 сентября в Ливане взорвались сотни пейджеров и раций, принадлежавших членам «Хезболлы». Свыше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения. Израиль официально отрицает свою причастность.

После этого ЦАХАЛ начала наносить точечные удары по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы», их интенсивность возросла с 22 сентября.

28 сентября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штабу в Бейруте.