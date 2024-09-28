В Израиле упала запущенная из Ливана ракета

В центре Израиля упала запущенная из Ливана ракета, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«С территории Ливана была выпущена ракета класса «земля — земля», которая упала на открытой местности в центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

Позднее ЦАХАЛ сообщила о перехвате еще одной такой ливанской ракеты на севере страны. После этого около десяти снарядов, также выпущенных с территории Ливана, были замечены в районе Верхней Галилеи. Израильская армия заявила, что военные перехватили «некоторые из них».

Израиль и ливанская шиитская группировка «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, однако обстановка значительно обострилась в последние несколько недель. 17–18 сентября в Ливане взорвались сотни пейджеров и раций, принадлежавших членам «Хезболлы». Свыше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения. Израиль официально отрицает свою причастность.

После этого ЦАХАЛ начала наносить точечные удары по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы», с 22 сентября их интенсивность возросла.