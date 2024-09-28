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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киевской области сообщили о повреждении административного здания

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киевской области повреждено административное здание, сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко.

«В одном из населенных пунктов повреждено <...> административное здание», — говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что урон незначительный. В другом районе региона, по его словам, повредило крышу ангара частного предприятия.

Ночью в Киевской области объявляли воздушную тревогу, власти сообщали о работе ПВО. Сирены звучали и в других регионах Украины. В полтавской областной военной администрации рассказывали о повреждении энергетической инфраструктуры.

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