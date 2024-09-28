В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

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В Полтавской области была повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава местной военной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале.

«Без света сейчас 72 бытовых и 22 юридических потребителя», — написал он.

Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали и в других областях Украины. Власти Киевской области сообщали о работе ПВО. «Суспiльне» писало, что взрывы прогремели в Днепре и близ Черкасс. Утром издание сообщило о взрывах в Херсоне и Сумах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.