Беспилотник влетел в квартиру в Белгородской области, пострадали мать и дочь

Мать с ребенком пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Женщина и ее восьмилетняя дочь получили ранения при попадании дрона Вооруженных сил Украины в квартиру в поселке Дубовое в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире МКД (многоквартирного дома. — РБК). Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП (скорой медицинской помощи. — РБК) доставляет в детскую областную клиническую больницу», — написал он.

Мать получила резаную рану лица — ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. В результате также были повреждены одна квартира многоквартирного дома и семь легковых автомобилей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали также село Ржевка Шебекинского городского округа. Там на территории сельхозпредприятия были повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорога. Кроме этого, поломались колеса, кузов и кабина «КамАЗа».

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, 25 сентября российские военные сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. До этого Гладков сообщал о ракетной опасности в регионе. Сигнал действовал 16 минут.