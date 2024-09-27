Мать с ребенком пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Женщина и ее восьмилетняя дочь получили ранения при попадании дрона Вооруженных сил Украины в квартиру в поселке Дубовое в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире МКД (многоквартирного дома. — РБК). Девочку 8 лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП (скорой медицинской помощи. — РБК) доставляет в детскую областную клиническую больницу», — написал он.
Мать получила резаную рану лица — ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. В результате также были повреждены одна квартира многоквартирного дома и семь легковых автомобилей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали также село Ржевка Шебекинского городского округа. Там на территории сельхозпредприятия были повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорога. Кроме этого, поломались колеса, кузов и кабина «КамАЗа».
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, 25 сентября российские военные сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. До этого Гладков сообщал о ракетной опасности в регионе. Сигнал действовал 16 минут.
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