Жена Стрелкова опровергла сообщение о том, что ему стало плохо в колонии

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Информация, что экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) стало плохо в колонии, не соответствует действительности, сообщила его супруга Мирослава Регинская в телеграм-канале.

«Четко заявляю: у моего мужа Игоря Стрелкова, по последней известной мне информации, нет критических проблем со здоровьем. Самочувствие Игоря не идеальное, но стабильное. Ухудшений в состоянии нет», — написала женщина.

Ранее Shot сообщил, что Стрелкову стало плохо, он пожаловался на боли в сердце. По данным телеграм-канала, у заключенного «все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука». Shot пишет, что защита экс-министра настаивает на его переводе в больницу, «так как ему необходима срочная операция на сердце».

Стрелкову 53 года. Его задержали в июле 2023 года, Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР к четырем годам заключения в колонии общего режима по статье о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). В суде Стрелков заявлял, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.

Адвокат Александр Молохов рассказывал, что в колонии экс-министр работает обмеловщиком на швейном производстве, а в свободное время учится на электрика.