Стрелков рассказал о двух отказах в отправке на военную операцию

Супруга Стрелкова опубликовала его письмо из колонии, в котором тот сообщил, что его заявления об отправке в зону спецоперации даже не приняли. Адвокат уточнил: для этого нужно либо помилование президента, либо отменить приговор

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Экс-министра обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам за публичные призывы к экстремизму, в письме из колонии сообщил, что дважды писал заявления об отправке в зону военной операции, однако оба раза их не приняли. Выдержки из писем Стрелкова в своем телеграм-канале опубликовала его супруга Мирослава Регинская.

«Тут довольно много людей «обрадовали» меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я, якобы, «подписал контракт» на войну. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз — с мотивировкой «полковники нам не нужны», — даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — говорится в письме.

Как пояснил РБК его адвокат Александр Молохов, Стрелков осужден по «экстремистской» статье, поэтому его отправка на фронт возможна либо в случае отмены приговора, либо в случае персонального помилования президентом.

О том, что экс-министр обороны ДНР вскоре выйдет из колонии и отправится в зону боевых действий на Украине, на прошлой неделе сообщил телеграм-канал SHOT. По данным канала, адвокатам Стрелкова удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств «и остался лишь ряд формальностей».

Регинская тогда опровергла эту информацию. Мохов также опроверг информацию об отправке его подзащитного на фронт, хотя и не исключил в целом такую возможность. «Я рассматриваю это сообщение как умышленную провокацию, направленную на то, чтобы сорвать планы Стрелкова по выходу из колонии», — говорил он РБК.

Ранее сегодня SHOT также сообщил, что Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре.