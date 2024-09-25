Адвокат рассказал, что Стрелков учится на электрика в колонии
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который получил четыре года по делу об экстремизме, учится на электрика в колонии, сообщил РБК адвокат Стрелкова Александр Молохов.
По его словам, Стрелков учится на электрика в свободное время от основной работы обмеловщика на швейном производстве, срок обучения составляет девять месяцев.
Ранее 25 сентября телеграм-канал Mash со ссылкой на Молохова сообщил, что Стрелков получил предложение о новой работе и его переводят из тюремных портных в электрики. Однако адвокат Стрелкова опроверг это сообщение. По его словам, неизвестно, будет ли его подзащитный работать по специальности по окончании учебы.
«Это решает администрация колонии. Никакого перевода нет», — заявил Молохов.
Экс-министр обороны Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). В суде Стрелков заявлял, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.
В сентябре Стрелков в письме из колонии сообщил, что дважды писал заявления об отправке в зону военной операции, однако оба раза их не приняли. Как пояснил Молохов, его подзащитный был осужден по «экстремистской» статье, поэтому его отправка на фронт возможна либо в случае отмены приговора, либо в случае персонального помилования президентом.
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