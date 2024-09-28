Постпред заявил, что Гросси нужны доказательства атак ВСУ на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может получить доказательства об атаках на Запорожскую АЭС со стороны Украины, если ВСУ нанесут отслеживаемый удар, заявил «РИА Новости» российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат считает, что Гросси «хорошо знает» об угрозе для станции от Киева, но на данный момент у него нет подтверждений, которые можно было бы «весомо и зримо предъявить международному сообществу».
«Теоретически они могут появиться: украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий», — отметил Ульянов.
«Но пока благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами», — добавил он.
Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.
Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.
В начале сентября Гросси пятый раз с начала военной операции на Украине посетил ЗАЭС. Он отмечал, что отправился на станцию с целью «предотвратить ядерную аварию». После посещения АЭС глава МАГАТЭ заявил о «нестабильной ситуации» вокруг нее.
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