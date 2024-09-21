Вильфанд назавал срок возвращения бабьего лета в Центральную Россию
Бабье лето наступит в центральной части России в октябре, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
При этом до конца сентября погода будет хорошей, отметил синоптик.
«Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении, потому что сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем — антициклональный режим погоды», — сообщил Вильфанд.
В последние дни сентября будут небольшие осадки, температура воздуха превысит 15 градусов, отметил он. После наступит небольшое похолодание с осадками и ветром, далее наступит бабье лето, уточнил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что бабье лето начнется в Центральной России уже в выходные. По его словам, в стратосфере над Северным полюсом произошла смена летнего режима циркуляции атмосферы на зимний, природа запускает процесс смены климатических сезонов. Бабье лето продержится в Центральной России до конца следующей рабочей недели, отметил метеоролог.
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