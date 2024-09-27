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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области сбили беспилотник

Губернатор Голубев: в районе Новошахтинска Ростовской области сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области в районе города Новошахтинск сбит дрон, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

Силы ПВО уничтожили беспилотник в 23:12 мск. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, уточнил глава региона.

Новошахтинск расположен в 80 км к северо-западу от Ростова-на-Дону. По данным на 2021 год, в нем проживает около 103 тыс. человек.

В Ростовской области начался пожар в поле после атаки беспилотников
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ростовская область в последние месяцы регулярно подвергается атакам дронов. Двумя днями ранее, 24 сентября, после падения беспилотника в промзоне Таганрога начался пожар на складе.

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Теги
Ростовская область дроны беспилотники Василий Голубев Новошахтинск
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