 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла бывшая журналистка «Коммерсанта» Наталья Городецкая

Наталья Городецкая
Наталья Городецкая (Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ)

Умерла бывшая сотрудница отдела политики «Коммерсанта» Наталья Городецкая, проработавшая в газете 15 лет, сообщило издание в пятницу.

Причину смерти и возраст скончавшейся газета не уточнила.

Городецкая работала в «Литературной газете», «Независимой газете», в изданиях «Сегодня», «Время МН» и журнале «Политбюро».

С 2004 года она работала в отделе политики «Коммерсанта».

Городецкая была «интеллигентной, аккуратной в выражениях и по-матерински доброй к многочисленной коммерсантовской молодежи и в общении с коллегами. Такой мы ее и запомним», — отметили в редакции.

Умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел Черников
Общество
Павел Черников

Накануне издание сообщило о смерти своего бывшего корреспондента и главного редактора издания GZT.ru. Дмитрия Павлова.

6 сентября появилась информации о смерти бывшего главреда сайта «Коммерсантъ» Павла Черникова.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
«Коммерсантъ» журналист смерть
Материалы по теме
Умер бывший журналист «Ъ» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
Общество
Умер актер Роман Мадянов
Общество
Умерла упавшая на трассе ЧМ 18-летняя швейцарская велосипедистка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 18:09
МИД счел «развернутой» первую реакцию Запада на планы по ядерной доктринеПолитика, 22:16
Один из основателей Рунета потерял сознание в СИЗООбщество, 22:06
СКА победил «Северсталь» в матче КХЛ с 13 шайбамиСпорт, 22:02
Мать с ребенком пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской областиПолитика, 21:55
Умерла бывшая журналистка «Коммерсанта» Наталья ГородецкаяОбщество, 21:55
Активисты вновь облили томатным супом картины Ван Гога в ЛондонеОбщество, 21:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белоусов провел встречу с военными корреспондентамиПолитика, 21:21
Два человека погибли в результате удара Израиля по БейрутуПолитика, 21:09
«Рубин» впервые за 25 лет не смог обыграть «Факел»Спорт, 21:00
Число погибших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до девятиОбщество, 20:50
США предъявили обвинения трем иранцам после взлома штаба ТрампаПолитика, 20:47
СКА и «Северсталь» побили два рекорда по скорострельности в КХЛСпорт, 20:42
Почему Зеленский и Трамп встретились вопреки недовольству республиканцевПолитика, 20:39