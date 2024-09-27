Умерла бывшая журналистка «Коммерсанта» Наталья Городецкая
Умерла бывшая сотрудница отдела политики «Коммерсанта» Наталья Городецкая, проработавшая в газете 15 лет, сообщило издание в пятницу.
Причину смерти и возраст скончавшейся газета не уточнила.
Городецкая работала в «Литературной газете», «Независимой газете», в изданиях «Сегодня», «Время МН» и журнале «Политбюро».
С 2004 года она работала в отделе политики «Коммерсанта».
Городецкая была «интеллигентной, аккуратной в выражениях и по-матерински доброй к многочисленной коммерсантовской молодежи и в общении с коллегами. Такой мы ее и запомним», — отметили в редакции.
Накануне издание сообщило о смерти своего бывшего корреспондента и главного редактора издания GZT.ru. Дмитрия Павлова.
6 сентября появилась информации о смерти бывшего главреда сайта «Коммерсантъ» Павла Черникова.
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