 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел Черников

Павел Черников
Павел Черников (Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ)

Бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников скончался 6 августа.

«Стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова», — говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».

Он начал свою карьеру в «Ъ» редактором Информцентра в 1999 году. В 2003 году Черникова назначили ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть», а через три года — главредом сайта. В 2011 году он покинул редакцию и занялся цифровыми проектами. В общей сложности журналист проработал в издании около 12 лет.

Причину смерти Черникова издание не назвало.

Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
Технологии и медиа
Андрей Шмаров

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
«Коммерсантъ» Газета главред
Материалы по теме
Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров
Технологии и медиа
Новым главредом «Коммерсанта» стал Михаил Лукин
Технологии и медиа
На главреда «Вечерних ведомостей» завели дело за пост в телеграме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 18:13
Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по КремлюПолитика, 22:12
Политолог Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения Минюста СШАПолитика, 22:04
Умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел ЧерниковОбщество, 22:04
Уволенный из «Химок» после возвращения в РПЛ тренер возглавил «Балтику»Спорт, 21:43
Rutube сообщил о крупнейшей за два года DDoS-атакеТехнологии и медиа, 21:31
Итальянская бегунья-трансгендер осталась без медалей на ПаралимпиадеСпорт, 21:25
Пользователи сообщили о сбоях в работе RutubeТехнологии и медиа, 21:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Отказавший сборной России ради Армении футболист перешел в «Локомотив»Спорт, 21:19
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:11
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о 500 жертвах и раненых при ударе в ПолтавеПолитика, 20:45
Украинская теннисистка впервые в истории стала победительницей US OpenСпорт, 20:43
Суд в Киеве попросили лишить Таисию Повалий прав на песни и имуществоОбщество, 20:43
Прокуратура попросила изъять имущество главы департамента МинэкаПолитика, 20:32
Россиянка Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 20:26