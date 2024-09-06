Умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел Черников

Павел Черников (Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ)

Бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников скончался 6 августа.

«Стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова», — говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».

Он начал свою карьеру в «Ъ» редактором Информцентра в 1999 году. В 2003 году Черникова назначили ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть», а через три года — главредом сайта. В 2011 году он покинул редакцию и занялся цифровыми проектами. В общей сложности журналист проработал в издании около 12 лет.

Причину смерти Черникова издание не назвало.