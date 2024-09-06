Умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел Черников
Бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников скончался 6 августа.
«Стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова», — говорится в сообщении на сайте «Коммерсанта».
Он начал свою карьеру в «Ъ» редактором Информцентра в 1999 году. В 2003 году Черникова назначили ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть», а через три года — главредом сайта. В 2011 году он покинул редакцию и занялся цифровыми проектами. В общей сложности журналист проработал в издании около 12 лет.
Причину смерти Черникова издание не назвало.
Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России
На певицу Монеточку завели уголовное дело
Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Видеообзор на новый Haval H5
Как изменился российский крипторынок после ухода Binance
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов