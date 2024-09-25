Умер бывший журналист «Ъ» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов

Дмитрий Павлов (Фото: Дмитрий Павлов / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Умер бывший корреспондент газеты «Коммерсантъ» и главный редактор издания GZT.ru. Дмитрий Павлов, сообщает «Ъ».

«25 сентября простились с Димой Павловым», — говорится в материале. Причину его смерти не назвали.

Как пишет издание, в «Коммерсантъ» Павлов пришел в 1993 году. Тогда он начал работу в дежурной смене отдела оперативной информации. До того как заняться журналистикой, он получил образование химика, что помогло ему впоследствии как автору криминальной хроники.

6 сентября умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел Черников. В общей сложности он проработал в издании около 12 лет.