Умер бывший журналист «Ъ» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов
Умер бывший корреспондент газеты «Коммерсантъ» и главный редактор издания GZT.ru. Дмитрий Павлов, сообщает «Ъ».
«25 сентября простились с Димой Павловым», — говорится в материале. Причину его смерти не назвали.
Как пишет издание, в «Коммерсантъ» Павлов пришел в 1993 году. Тогда он начал работу в дежурной смене отдела оперативной информации. До того как заняться журналистикой, он получил образование химика, что помогло ему впоследствии как автору криминальной хроники.
6 сентября умер бывший главред сайта «Коммерсантъ» Павел Черников. В общей сложности он проработал в издании около 12 лет.
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