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Общество ,  
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Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в Дагестане

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Четыре человека пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«Четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, взрыв произошел в поселке Новый Хушет. Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе ребенок.

На АЗС в Махачкале произошел взрыв
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На месте работают десять машин скорой помощи, добавили в министерстве. Раненых в состоянии средней тяжести направили в больницу. Лечение пострадавших контролирует врио министра здравоохранения региона Ярослав Глазов. На место также выехал глава республики Сергей Меликов.

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
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Фото:Андрей Любимов / РБК

После взрыва на АЗС начался пожар. Администрация города написала в телеграм-канале, что взрыв произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего.

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