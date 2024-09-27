Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в Дагестане

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Четыре человека пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«Четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, взрыв произошел в поселке Новый Хушет. Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе ребенок.

На месте работают десять машин скорой помощи, добавили в министерстве. Раненых в состоянии средней тяжести направили в больницу. Лечение пострадавших контролирует врио министра здравоохранения региона Ярослав Глазов. На место также выехал глава республики Сергей Меликов.

После взрыва на АЗС начался пожар. Администрация города написала в телеграм-канале, что взрыв произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего.