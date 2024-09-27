На АЗС в Махачкале произошел взрыв

Взрыв на АЗС произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе, начался пожар. Погибли три человека

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Взрыв произошел на автозаправке в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию. По предварительным данным, три человека погибли, сообщил агентству врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов.

На АЗС начался пожар. Администрация города написала в телеграм-канале, что взрыв на АЗС произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе, информация о пострадавших уточняется.

«Просим людей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Shot пишет, что на заправке близ Хушетского поворота произошли два взрыва.