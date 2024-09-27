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Общество ,  
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Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправке

Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке на федеральной трассе в Махачкале. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Взрыв на автозаправке на федеральной трассе. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. <...> Выехал на место. Позже сообщу подробности», — говорится в посте.

Меликов также поручил всем ведомствам оказать всю необходимую помощь.

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли четыре человека
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Администрация города ранее сообщила, что взрыв на АЗС произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе, там начался пожар.

Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправке
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В пресс-службе министерства здравоохранения региона подтвердили РБК, что в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

Еще четверо человек получили осколочные ранения и ожоги, медики оказали им помощь на месте, уточнил минздрав республики. Сейчас их везут в больницу, состояние пострадавших «средней степени тяжести».

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Сергей Меликов

глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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