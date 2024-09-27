Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправке
Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место взрыва на автозаправке на федеральной трассе в Махачкале. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Взрыв на автозаправке на федеральной трассе. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. <...> Выехал на место. Позже сообщу подробности», — говорится в посте.
Меликов также поручил всем ведомствам оказать всю необходимую помощь.
Администрация города ранее сообщила, что взрыв на АЗС произошел на федеральной трассе в Карабудахкентском районе, там начался пожар.
В пресс-службе министерства здравоохранения региона подтвердили РБК, что в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
Еще четверо человек получили осколочные ранения и ожоги, медики оказали им помощь на месте, уточнил минздрав республики. Сейчас их везут в больницу, состояние пострадавших «средней степени тяжести».
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