 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британский премьер назвал актрису Мэгги Смит национальным достоянием

Мэгги Смит
Мэгги Смит (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил соболезнования в связи с уходом из жизни «настоящего национального достояния» — актрисы Маргарет (Мэгги) Смит, сыгравшей в 160 фильмах, в то числе профессора Минерву Макгонагалл в экранизации книг о Гарри Поттере.

«Многие полюбили ее за огромный талант, и она стала настоящим национальным достоянием, чьи работы будут бережно храниться грядущими поколениями. <...> Пусть она покоится с миром», — написал Стармер на своей странице в X.

В связи со смертью актрисы свои соболезнования принес также бывший премьер-министр страны Риши Сунак. На своей странице в X он написал, что «глубоко опечален известием о кончине леди Мэгги Смит — иконы сцены и экрана».

Умерла сыгравшая Минерву Макгонагалл актриса Мэгги Смит
Общество
Мэгги Смит

О смерти актрисы ранее сообщила ее семья. Мэгги Смит умерла утром 27 сентября — ей было 89 лет.

Она стала актрисой в 17 лет и за свою долгую карьеру сыграла в десятках постановок и фильмов. Смит получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».

В 1988 году у нее диагностировали болезнь Грейвса (аутоиммунное заболевание), актриса прошла курс лечения. Позднее, в 2000-х годах, у нее нашли рак груди, спустя девять лет лечения Смит поборола болезнь.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мэгги Смит Риши Сунак Кир Стармер соболезнования
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Умерла сыгравшая Минерву Макгонагалл актриса Мэгги Смит
Общество
Умерла актриса из фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс
Общество
Умерла французская актриса Анук Эме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 18:09
Ильский НПЗ войдет в состав КНГК ХолдингаПресс-релиз, 19:27
«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл чемпиона КХЛСпорт, 19:22
В Москве обсудили перспективы делового партнерства с КазахстаномОтрасли, 19:20
Смоленский губернатор представил идеи по модернизации «Почты России»Пресс-релиз, 19:12
Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС в ДагестанеОбщество, 19:04
На Украине предложили забирать счета у пенсионеров-переселенцевЭкономика, 19:03
Мексика и Венгрия заявили о планах стать «Друзьями мира» по УкраинеПолитика, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к EuroclearИнвестиции, 19:01
Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте⁠Политика, 18:56
Глава Дагестана выехал на место взрыва на автозаправкеОбщество, 18:56
Пять человек погибли при взрыве на АЗС в ДагестанеОбщество, 18:54
Газпромбанк и «Дом.РФ» разместили новый выпуск ипотечных облигацийПресс-релиз, 18:52
UFC назвал новую дату боя лучшего российского тяжеловесаСпорт, 18:51
На Российской энергетической неделе обсудили переработку зольных отходовОтрасли, 18:46