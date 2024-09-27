Британский премьер назвал актрису Мэгги Смит национальным достоянием

Мэгги Смит (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил соболезнования в связи с уходом из жизни «настоящего национального достояния» — актрисы Маргарет (Мэгги) Смит, сыгравшей в 160 фильмах, в то числе профессора Минерву Макгонагалл в экранизации книг о Гарри Поттере.

«Многие полюбили ее за огромный талант, и она стала настоящим национальным достоянием, чьи работы будут бережно храниться грядущими поколениями. <...> Пусть она покоится с миром», — написал Стармер на своей странице в X.

В связи со смертью актрисы свои соболезнования принес также бывший премьер-министр страны Риши Сунак. На своей странице в X он написал, что «глубоко опечален известием о кончине леди Мэгги Смит — иконы сцены и экрана».

О смерти актрисы ранее сообщила ее семья. Мэгги Смит умерла утром 27 сентября — ей было 89 лет.

Она стала актрисой в 17 лет и за свою долгую карьеру сыграла в десятках постановок и фильмов. Смит получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».

В 1988 году у нее диагностировали болезнь Грейвса (аутоиммунное заболевание), актриса прошла курс лечения. Позднее, в 2000-х годах, у нее нашли рак груди, спустя девять лет лечения Смит поборола болезнь.