Умерла сыгравшая Минерву Макгонагалл актриса Мэгги Смит

Актриса, которая также получила три премии «Эмми» за роль в сериале «Аббатство Даунтон», умерла на 90-м году жизни. Ее ранние работы в кино принесли ей два «Оскара»

Мэгги Смит (Фото: Ian Gavan / Getty Images)

В Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет.

Семья актрисы сообщила, что Смит умерла утром 27 сентября в больнице, передает Би-би-си.

«Она была чрезвычайно закрытым человеком и последние мгновения своей жизни провела с друзьями и с семьей. У нее остались два сына и пять внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — говорится в заявлении семьи.

Смит начала свою карьеру в 17 лет и с тех пор сыграла в десятках постановок и фильмов. Она получила два «Оскара», пять премий BAFTA, четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».

Первый «Оскар» ей принесла главная роль в британском фильме «Расцвет мисс Джин Броди» 1969 года. Вторую статуэтку она получила за роль второго плана в «Калифорнийском отеле» 1978 года. За всю карьеру ее номинировали на главную кинопремию семь раз.

За роль Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» она получила три премии «Эмми».

В 1988 году Смит диагностировали болезнь Грейвса (аутоиммунное заболевание), актриса прошла курс лечения. В 2000-х годах у нее нашли рак груди, в 2009-м стало известно, что Смит прошла лечение и поборола заболевание.

В 1990 году королева Великобритании Елизавета II возвела Смит в дамы-командоры ордена Британской империи.