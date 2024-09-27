Лукашенко рассказал о планах создать белорусский мобильный телефон

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В Белоруссии создадут мобильный телефон с собственным программным обеспечением, пообещал президент страны Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

Он отметил, что в стране производится современный транспорт, техника, также развиваются информационные технологии, фармацевтика и биотехнологии.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», — заявил он на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «Открытый микрофон» в Белорусском государственном университете информатики (БГУИР).

Лукашенко на встрече также продемонстрировал свой мобильный телефон закрытой связи, в который, по его словам, встроена разработка КГБ, не позволяющая прослушать разговор. Как уточнил глава Белоруссии, эту разработку уже приобрели некоторые страны.

Говоря об устройствах связи как о боевом оружии, Лукашенко имел в виду недавние теракты с пейджерами в Ливане. Эти электронные устройства массово взорвались по всей стране 17 сентября. На следующий день произошла вторая волна взрывов других устройств связи.

В результате первой серии взрывов пострадали 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров.