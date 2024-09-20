Танкисты из Белоруссии пройдут обучение на российском полигоне

Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram

Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии отправились обучаться на российский полигон Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Обучение будет проходить в центре совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих в течение месяца. Военные отработают огневую и тактическую подготовку, а также вождение в сложных условиях местности.

В белорусском Минобороны отметили, что подготовка с участниками военной спецоперации особенно актуальна «с учетом происходящего в мире и в особенности вокруг Республики Беларусь».

Ранее, в мае 2024 года, в Белоруссии прошли совместные с Россией летно-тактические учения с силами ВВС и войск ПВО. Участники учений отрабатывали в том числе управление разнородными силами авиации, а также их взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач.