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Политика ,  
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Танкисты из Белоруссии пройдут обучение на российском полигоне

Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram
Фото: Константин Белявский / «Ваяр» / modmilby / Telegram

Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии отправились обучаться на российский полигон Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Обучение будет проходить в центре совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих в течение месяца. Военные отработают огневую и тактическую подготовку, а также вождение в сложных условиях местности.

В белорусском Минобороны отметили, что подготовка с участниками военной спецоперации особенно актуальна «с учетом происходящего в мире и в особенности вокруг Республики Беларусь».

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Ранее, в мае 2024 года, в Белоруссии прошли совместные с Россией летно-тактические учения с силами ВВС и войск ПВО. Участники учений отрабатывали в том числе управление разнородными силами авиации, а также их взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач.

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Теги
Белоруссия танки Минобороны полигон обучение военных Нижегородская область
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