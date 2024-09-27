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Покушение на Прилепина ,  
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Суд огласит приговор обвиняемому в покушении на Прилепина 30 сентября

Сюжет
Покушение на Прилепина
Александр Пермяков
Александр Пермяков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Приговор украинцу Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, огласят 30 сентября.

«Приговор будет оглашен не ранее 14:00 мск 30 сентября», — сказал судья (цитата по ТАСС).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу второго Западного окружного военного суда.

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Александр Пермяков

Ранее 27 сентября сторона обвинения попросила приговорить Пермякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, с обвиняемого попросили взыскать штраф 1,5 млн руб.

6 мая 2023 года в автомобиле писателя на трассе в Нижегородской области сработало взрывное устройство. Прилепин, который находился за рулем, получил ранения. Его пассажир — уроженец Луганска Александр Шубин — погиб. Пермякова задержали в тот же день, он признал свою вину.

Следствие позднее обнаружило связь между покушением на Прилепина и убийством военкора Владлена Татарского

Россия возложила ответственность за покушение на Прилепина на Украину и западные страны. Служба безопасности Украины (СБУ) не подтвердила и не опровергла свою причастность к покушению.

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Захар Прилепин военный суд покушение на убийство СБУ новости
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