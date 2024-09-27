Космонавт раскрыл секрет, как правильно чихать в скафандре

Космонавт Кононенко: в скафандре есть специальное устройство для чихания

Олег Кононенко (Фото: Aubrey Gemignani / NASA / Getty Images)

В скафандрах есть специальное устройство, помогающее при чихании, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Его слова приводит «РИА Новости».

«Что еще делать — втягивать обратно», — пошутил он. Но пояснил, что в скафандрах существует вальсальва — устройство, с помощью которого без рук можно почесать нос или продуться — выровнять давление в ушах. Иногда вальсальва очищает глаза от слез и средства, использующегося для предотвращения запотевания.

20 сентября Кононенко рассказал о проблемах, связанных с состоянием Международной космической станции (МКС). По его словам, станция «стареет» и не испытывает недостаток свободного пространства, особенно в российском сегменте. Он уточнил, что срок эксплуатации постепенно подходит к концу.

Однако, несмотря на солидный возраст, МКС постоянно модернизируется и в последние годы на борту стало больше научных экспериментов, что требует установки нового оборудования, добавил Кононенко.

В июне Олег Кононенко стал первым, кто провел в космосе тысячу суток.