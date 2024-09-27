 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Космонавт раскрыл секрет, как правильно чихать в скафандре

Космонавт Кононенко: в скафандре есть специальное устройство для чихания
Олег Кононенко
Олег Кононенко (Фото: Aubrey Gemignani / NASA / Getty Images)

В скафандрах есть специальное устройство, помогающее при чихании, сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Его слова приводит «РИА Новости».

«Что еще делать — втягивать обратно», — пошутил он. Но пояснил, что в скафандрах существует вальсальва — устройство, с помощью которого без рук можно почесать нос или продуться — выровнять давление в ушах. Иногда вальсальва очищает глаза от слез и средства, использующегося для предотвращения запотевания.

«Роскосмос» заинтересовался оператором спутников для телевидения
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

20 сентября Кононенко рассказал о проблемах, связанных с состоянием Международной космической станции (МКС). По его словам, станция «стареет» и не испытывает недостаток свободного пространства, особенно в российском сегменте. Он уточнил, что срок эксплуатации постепенно подходит к концу.

Однако, несмотря на солидный возраст, МКС постоянно модернизируется и в последние годы на борту стало больше научных экспериментов, что требует установки нового оборудования, добавил Кононенко.

В июне Олег Кононенко стал первым, кто провел в космосе тысячу суток.

Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Дискорд могут заблокировать в России

Цены на золото выросла до исторического максимума

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Олег Кононенко Роскосмос скафандр
Материалы по теме
NASA отложила запуск корабля с космонавтом «Роскосмоса» из-за шторма
Технологии и медиа
Российские космонавты установили рекорд на МКС
Технологии и медиа
Не полетевшего на МКС космонавта Бабкина убрали из отряда космонавтов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннерСпорт, 14:51
Вучич рассказал, какой мирный сценарий скорей всего реализуют на УкраинеПолитика, 14:50
«Мегамаркет» сообщил первые итоги проекта поддержки российских брендовОтрасли, 14:49
В Госдуме опровергли сообщения о планах запретить второе гражданствоПолитика, 14:45
Собянин пообещал расширить реновацию «в арифметической прогрессии»Общество, 14:45
На Земле Франца-Иосифа впервые нашли тихоходокОбщество, 14:43
Соперница россиянки на турнире UFC провалила взвешиваниеСпорт, 14:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Google ответила на сообщения об ограничении доступа россиян к аккаунтамТехнологии и медиа, 14:22
Бизнес из прошлого: в чем проблема конгломерата Баффетта — The EconomistPro, 14:16
Жизнь после «тапалок». Что будет с TON после выхода Hamster KombatКрипто, 14:16
Вологодский губернатор менее чем через год решил сменить сенатора регионаПолитика, 14:12
Эксперт оценил риск отравления средством от насекомыхОбщество, 14:09
В Москве накрыли оформлявшую нелегальным мигрантам документы банду. ВидеоОбщество, 14:04
Космонавт раскрыл секрет, как правильно чихать в скафандреТехнологии и медиа, 14:02