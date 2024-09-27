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В Подмосковье простились с актером Романом Мадяновым

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В городе Бронницы в Подмосковье прошла церемония прощания с актером Романом Мадяновым, сообщает «РИА Новости».

Церемонию провели в соборе Архангела Михаила. Похоронят артиста на местном кладбище. Ранее сын Мадянова Роман сообщил, что похороны состоятся в селе Малахово Московской области.

Проститься с коллегой пришли артисты Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков, Сергей Гармаш и другие коллеги и друзья покойного.

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Мадянов умер 25 сентября, ему было 62 года. По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стал рак легких. По словам супруги артиста, он скончался после продолжительной болезни.

Актер начал свою кинокарьеру с главной роли в фильме «Приключения Гекльберри Финна» в 1973 году будучи подростком. Во взрослом возрасте всероссиийскую известность Мадянову принесла роль майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», работы в фильмах и сериалах «Левиафан», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Домашний арест», «Легенда № 17», «Союз спасения», «В круге первом», «СуперБобровы».

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