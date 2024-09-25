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Лучшие роли Романа Мадянова. Фоторепортаж

Умер Роман Мадянов — российский актер, который снялся более чем 200 фильмах и сериалах, Основные роли и вехи в карьере актера — в фотогалерее РБК.
Одна из первых ролей Романа Мадянова в кино прославила его. В 11 лет в 1973 году он сыграл Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия &laquo;Совсем пропащий&raquo;.
Фото: Мосфильм

Одна из первых ролей Романа Мадянова в кино прославила его. В 11 лет в 1973 году он сыграл Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий».

Окончив ГИТИС и отслужив в армии, Мадянов с 1987 году служил в театре. В кино он вновь появился в одной из главных ролей в 1989 году&nbsp;&mdash; сыграл преступника и директора кооперативного туалета в комедии Леонида Гайдая &laquo;Частный детектив или операция кооперация&raquo;.
Фото: Госкино

Окончив ГИТИС и отслужив в армии, Мадянов с 1987 году служил в театре. В кино он вновь появился в одной из главных ролей в 1989 году — сыграл преступника и директора кооперативного туалета в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив или операция кооперация».

Основной работой Мадянова был театр. 1990 год. На фото&nbsp;&mdash; актер в гримерной Московского академического театра имени В. Маяковского перед спектаклем.
Фото: Роман Горелов / Фотохроника ТАСС

Основной работой Мадянова был театр. 1990 год. На фото — актер в гримерной Московского академического театра имени В. Маяковского перед спектаклем.

В 1990-е Мадянов в&nbsp;нескольких фильмах сыграл небольшие или эпизодические роли. Например Чубайса&nbsp;в фильме &laquo;Сочинение ко Дню Победы&raquo; (1998 год).
Фото: Киностудия им. М. Горького

В 1990-е Мадянов в нескольких фильмах сыграл небольшие или эпизодические роли. Например Чубайса в фильме «Сочинение ко Дню Победы» (1998 год).

Роман Мадянов в роли&nbsp;майора Харченко, начальник особого отдела дивизии в российском телесериале&nbsp;&laquo;Штрафбат&raquo;.
Фото: Кинокомпании «МакДос» при участии Киностудии «Эталон-фильм»

Роман Мадянов в роли майора Харченко, начальник особого отдела дивизии в российском телесериале «Штрафбат».

Роман Мадянов в роли майора Колобкова в телесериале &laquo;Солдаты&raquo;. Мадянов снялся в семи сезонах сериала, &laquo;дослужившись&raquo; от майора до полковника.
Фото: кадр из телесериала «Солдаты»

Роман Мадянов в роли майора Колобкова в телесериале «Солдаты». Мадянов снялся в семи сезонах сериала, «дослужившись» от майора до полковника.

Роман Мадянов в роли Кордюнбуа и Оскар Кучера&nbsp;в роли Феликса&nbsp;во время прогона комедии-водевиля &laquo;Копилка&raquo; в постановке Константина Богомолова на сцене ДК &laquo;Салют&raquo;, 2005 год.
Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС

Роман Мадянов в роли Кордюнбуа и Оскар Кучера в роли Феликса во время прогона комедии-водевиля «Копилка» в постановке Константина Богомолова на сцене ДК «Салют», 2005 год.

В фильме &laquo;12&raquo; Никиты Михалкова с участием других звезд российского кино в 2007 году Мадянов сыграл одного из присяжных. Вместе со всеми остальными актерами был удостоен премии &laquo;Золотой орел&raquo; за лучшую мужскую роль.
Фото: Студия Тритэ

В фильме «12» Никиты Михалкова с участием других звезд российского кино в 2007 году Мадянов сыграл одного из присяжных. Вместе со всеми остальными актерами был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль.

Роман Мадянов на съемочной площадке фильма режиссера Андрея Смирнова &laquo;Жила-была одна баба&raquo;, 2008 год.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Роман Мадянов на съемочной площадке фильма режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», 2008 год.

Роман Мадянов в спектакле &laquo;Русские горки&raquo;, 2009 год.
Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Роман Мадянов в спектакле «Русские горки», 2009 год.

Роман Мадянов в роли актера Игоря Ильинского в сериале &laquo;Орлова и Александров&raquo;.
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Роман Мадянов в роли актера Игоря Ильинского в сериале «Орлова и Александров».

В 2015 году Мадянов получил &laquo;Нику&raquo; за лучшую мужскую роль второго плана в фильме &laquo;Левиафан&raquo;, где он сыграл чиновника-самодура, который отбирает дом у главного героя.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2015 году Мадянов получил «Нику» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан», где он сыграл чиновника-самодура, который отбирает дом у главного героя.

Роман Мадянов в роли Гришки в фильме &laquo;Жили-Были&raquo;, 2017 год.
Фото: Продюсерский центр «Федор Добронравов»

Роман Мадянов в роли Гришки в фильме «Жили-Были», 2017 год.

Роман Мадянов на съемках фильма &laquo;БУМЕРанг&raquo;. 2019 год
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Роман Мадянов на съемках фильма «БУМЕРанг». 2019 год

Роман Мадянов в роли царя в фильме &laquo;По щучьему велению&raquo;, 2023 год.
Фото: Глобус-фильм

Роман Мадянов в роли царя в фильме «По щучьему велению», 2023 год.

Умер актер Роман Мадянов

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