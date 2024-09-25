Лучшие роли Романа Мадянова. Фоторепортаж

Окончив ГИТИС и отслужив в армии, Мадянов с 1987 году служил в театре. В кино он вновь появился в одной из главных ролей в 1989 году — сыграл преступника и директора кооперативного туалета в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив или операция кооперация».