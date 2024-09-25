Лучшие роли Романа Мадянова. Фоторепортаж
Умер Роман Мадянов — российский актер, который снялся более чем 200 фильмах и сериалах, Основные роли и вехи в карьере актера — в фотогалерее РБК.
Одна из первых ролей Романа Мадянова в кино прославила его. В 11 лет в 1973 году он сыграл Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий».
Окончив ГИТИС и отслужив в армии, Мадянов с 1987 году служил в театре. В кино он вновь появился в одной из главных ролей в 1989 году — сыграл преступника и директора кооперативного туалета в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив или операция кооперация».
Основной работой Мадянова был театр. 1990 год. На фото — актер в гримерной Московского академического театра имени В. Маяковского перед спектаклем.
В 1990-е Мадянов в нескольких фильмах сыграл небольшие или эпизодические роли. Например Чубайса в фильме «Сочинение ко Дню Победы» (1998 год).
Роман Мадянов в роли майора Харченко, начальник особого отдела дивизии в российском телесериале «Штрафбат».
Роман Мадянов в роли майора Колобкова в телесериале «Солдаты». Мадянов снялся в семи сезонах сериала, «дослужившись» от майора до полковника.
Роман Мадянов в роли Кордюнбуа и Оскар Кучера в роли Феликса во время прогона комедии-водевиля «Копилка» в постановке Константина Богомолова на сцене ДК «Салют», 2005 год.
В фильме «12» Никиты Михалкова с участием других звезд российского кино в 2007 году Мадянов сыграл одного из присяжных. Вместе со всеми остальными актерами был удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль.
Роман Мадянов на съемочной площадке фильма режиссера Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», 2008 год.
Роман Мадянов в спектакле «Русские горки», 2009 год.
Роман Мадянов в роли актера Игоря Ильинского в сериале «Орлова и Александров».
В 2015 году Мадянов получил «Нику» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан», где он сыграл чиновника-самодура, который отбирает дом у главного героя.
Роман Мадянов в роли Гришки в фильме «Жили-Были», 2017 год.
Роман Мадянов на съемках фильма «БУМЕРанг». 2019 год
Роман Мадянов в роли царя в фильме «По щучьему велению», 2023 год.
Умер актер Роман Мадянов
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