Сын Мадянова рассказал, где пройдут похороны актера
Актера Романа Мадянова похоронят в пятницу, 27 сентября, в селе Малахово Раменского городского округа Московской области, сообщил сын актера Роман Мадянов — младший. Об этом пишет 360.ru.
Сын актера уточнил, что церемония прощания состоится в 12:00 в подмосковном городе Бронницы.
О том, что похороны пройдут в Подмосковье, сообщила и его вдова Наталья.
«Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — рассказала она агентству «Регнум». Кроме того, Наталья подтвердила, что ее муж скончался от продолжительной болезни.
Роман Мадянов умер 25 сентября, ему было 62 года. По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стал рак легких.
Актер прославился главной ролью в фильме «Приключения Гекльберри Финна». Он также известен по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», снимался в фильмах и сериалах «Левиафан», «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Домашний арест», «Легенда № 17», «Союз Спасения» и «СуперБобровы».
Умер актер Роман Мадянов
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