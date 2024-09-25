Сын Мадянова рассказал, где пройдут похороны актера

Роман Мадянов (Фото: Геодакян Артем / ТАСС)

Актера Романа Мадянова похоронят в пятницу, 27 сентября, в селе Малахово Раменского городского округа Московской области, сообщил сын актера Роман Мадянов — младший. Об этом пишет 360.ru.

Сын актера уточнил, что церемония прощания состоится в 12:00 в подмосковном городе Бронницы.

О том, что похороны пройдут в Подмосковье, сообщила и его вдова Наталья.

«Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — рассказала она агентству «Регнум». Кроме того, Наталья подтвердила, что ее муж скончался от продолжительной болезни.

Роман Мадянов умер 25 сентября, ему было 62 года. По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стал рак легких.

Актер прославился главной ролью в фильме «Приключения Гекльберри Финна». Он также известен по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», снимался в фильмах и сериалах «Левиафан», «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Домашний арест», «Легенда № 17», «Союз Спасения» и «СуперБобровы».