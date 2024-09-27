Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Вячеслав Володин (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В октябре в России вступят в силу несколько новых законов, один из которых касается поддержки военных пенсионеров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. Эта мера коснется около 2,8 млн человек», — написал спикер нижней палаты.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Пенсия военнослужащему — это ежемесячная выплата от государства, которую назначают тому по завершении службы или при получении инвалидности. Ее могут также получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. В настоящее время средний размер военной пенсии — 41 тыс. руб.

Кроме того, с 1 октября в силу вступает закон, согласно которому на 5,1% будут проиндексированы зарплаты работникам федеральных госучреждений, в том числе преподавателям федеральных вузов, сотрудникам гидрометеорологической службы, медработникам клинических центров. Соответствующее распоряжение подписал в августе глава правительства Михаил Мишустин.

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