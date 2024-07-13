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Пенсии в 2024 году ,  
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Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с октября этого года
Сюжет
Пенсии в 2024 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Соответствующий размещен на сайте правовых актов.

Раньше размер военной пенсии составлял 89,32% от размера денежного довольствия, а с 1 октября он будет составлять 89,83%.

4 июля депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о повышении военных пенсий с учетом изменения прогноза социально-экономического развития России. Таким образом, с октября пенсии военнослужащим будут проиндексированы не на 4,5%, а на 5,1%.

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Пенсии военнослужащих — это ежемесячная выплата от государства, которую получает военный после завершения службы или при получении инвалидности. Такую выплату могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. В настоящее время размер средней военной пенсии — 41 тыс. руб.

Законопроект о повышении пенсий военным приняли в середине ноября 2023 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мера затронет 2,7 млн человек. Индексацию обеспечат за счет увеличения понижающего коэффициента, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков.

В мае Путин также подписал закон, разрешающий супругам погибших участников военной операции на Украине одновременно получать две пенсии.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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