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Военная операция на Украине ,  
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Пострадавшим в Курской области выделили дополнительно по ₽10 тыс.

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Военная операция на Украине
Мужчина в пункте временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов
Мужчина в пункте временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Правительство опубликовало распоряжение о дополнительной выплате по 10 тыс. руб. всем жителям Курской области, кто вынужденно покинул постоянное место проживания после наступления ВСУ.

«Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. руб. на человека. Дополнительное финансирование из резервного фонда кабмина позволит предоставить жителям региона средства на самые срочные расходы», — говорится в сообщении.

По данным правительства, с учетом ранее выделенных бюджетных ассигнований на эти цели общий объем выплат составит более 1,5 млрд руб.

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
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Фото:ТАСС

В конце августа президент Владимир Путин поддержал идею автоматически выплачивать 15 тыс. руб. жителям, покинувшим зону боевых действий в Курской области.

Ранее, 10 сентября, губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что при утрате имущества первой необходимости куряне имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. руб. на каждого человека в зависимости от степени утраты.

По его словам, в первую очередь это касается девяти муниципальных образований, из которых «временно отселили жителей».

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.

В области объявили режимы ЧС федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организовали вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек.

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