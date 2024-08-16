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ТАСС узнал о признании РЖД потерпевшей стороной по делу Сидики

ТАСС: РЖД стали потерпевшей стороной по делу подрывника железной дороги Сидики

Следствие признало ОАО «РЖД» потерпевшей стороной по делу Руслана Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сидики ОАО «РЖД» признано потерпевшей стороной», — сказал собеседник агентства.

При этом другой источник ТАСС отметил, что представители военного аэродрома Дягилево (Сидики также обвиняют в атаке на этот аэродром) никаких требований не выдвигали и потерпевшими в рамках этого дела не признаны.

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Руслан Сидики

Сидики — уроженец Рязани, но также, по данным ФСБ, у него есть гражданство Италии. По данным спецслужбы, в феврале 2023 года, когда Сидики находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.

По версии следствия, в июле того же года он с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани, а в ноябре подорвал железную дорогу, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.

В декабре 2023 года мужчину заключили под стражу. В июле 2024 года суд в Москве продлил ему арест до октября. По данным «РИА Новости», всего Сидики были предъявлены обвинения в совершении девяти тяжких преступлений.

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РЖД потерпевшие железная дорога Рязанская область теракт
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