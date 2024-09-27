Балицкий заверил в невозможности захвата ЗАЭС украинскими военными

Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Россия хорошо защищает безопасность Запорожской АЭС, десант и захват станции украинскими силами на сегодняшний день невозможны, сообщил «РИА Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что захватить ЗАЭС за счет высадки десанта не получится. «Мы к этому готовы. <...> Могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет», — добавил губернатор.

Он уточнил, что противовоздушная оборона «в полном объеме» обеспечивает безопасность станции, однако определенные сложности могут возникнуть из-за артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинских дронов.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России. Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.

25 сентября беспилотник сбросил боеприпас на территорию рядом с ЗАЭС. При падении дрон взорвался, в результате загорелась сухая трава. Ее быстро потушили, станция повреждений не получила.