Неустановленный дрон сбросил боеприпас на территорию рядом с ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press)

Беспилотник сбросил боеприпас на территорию рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщили «РИА Новости» в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло 25 сентября в 13:10 мск.

«Примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3 произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА», — приводит агентство слова собеседника.

Он отметил, что при падении беспилотник взорвался. В результате загорелась сухая трава.

Как уточнила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, пожар потушен. «Там нет ничего, загорелась только сухая трава, ее уже потушили», — сказала она.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России. Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.

20 сентября украинский беспилотник атаковал Энергодар, в результате из строя был выведен трансформатор подстанции «Заря», которая находится в непосредственной близости от ЗАЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Во время своего визита на ЗАЭС в начале сентября он оценил ситуацию как «нестабильную».