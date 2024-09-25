 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Неустановленный дрон сбросил боеприпас на территорию рядом с ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press)

Беспилотник сбросил боеприпас на территорию рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщили «РИА Новости» в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло 25 сентября в 13:10 мск.

«Примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3 произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА», — приводит агентство слова собеседника.

МАГАТЭ рекомендовало не запускать реакторы ЗАЭС, пока есть угроза
Политика
Запорожская АЭС

Он отметил, что при падении беспилотник взорвался. В результате загорелась сухая трава.

Как уточнила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, пожар потушен. «Там нет ничего, загорелась только сухая трава, ее уже потушили», — сказала она.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.

Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.

20 сентября украинский беспилотник атаковал Энергодар, в результате из строя был выведен трансформатор подстанции «Заря», которая находится в непосредственной близости от ЗАЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Во время своего визита на ЗАЭС в начале сентября он оценил ситуацию как «нестабильную».

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Запорожская АЭС Энергодар БПЛА ВСУ боеприпасы
Материалы по теме
Гросси после визита на ЗАЭС заявил о нестабильной ситуации
Политика
На ЗАЭС возобновила работу линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»
Политика
На ЗАЭС запустили отключившуюся линию энергоснабжения 330 кВ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 17:52
Экс-управляющего столовыми «Военторг-Восток» обвинили в краже продуктовОбщество, 18:21
Spiegel сообщил о причастности Залужного ко взрывам Nord StreamПолитика, 18:21
«МегаФон» и «Лаборатория Касперского»: 35% работников верят фишерамПресс-релиз, 18:20
Вице-мэр Ракова сообщила об открытии еще 44 молочных кухонь после ремонтаГород, 18:16
Медведев заявил, что Зеленский «бесстыдно подыгрывает» Камале ХаррисПолитика, 18:15
Два руководителя «Галс-Девелопмент» вошли в рейтинг «Топ-1000 менеджеров»Пресс-релиз, 18:10
Бывшую белгородскую чиновницу включили в реестр террористовПолитика, 18:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В «Сбере» назвали два самых популярных способа вывода денег мошенникамиФинансы, 18:08
Лучшие роли Романа Мадянова. ФоторепортажОбщество, 18:06 
ЦБ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евроИнвестиции, 18:02
Депутат назвал портрет Басаева в музее Абхазии «головотяпством»Политика, 17:55
В игре КХЛ сломали заградительное стекло после силового приема. ВидеоСпорт, 17:41
Львова-Белова назвала число детей в списках на воссоединениеПолитика, 17:40
ВВС Азербайджана получили от Пакистана истребители JF-17CПолитика, 17:36