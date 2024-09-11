Балицкий сообщил об отправке запорожского батальона в Курскую область

Фото: BalitskyEV / Telegram

Четвертый штурмовой батальон из Запорожской области отправился для оказания боевой поддержки в Курскую область, сообщил запорожский губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что поручил Фонду содействия безопасности и обороне им. П.А. Судоплатова оказать помощь подразделению и передать все необходимое для воздушной разведки.

О переброске части подразделений из Запорожской в Курскую область Балицкий также сообщал в середине августа. Туда отправились подразделения аэроразведки и ударных беспилотников.

Минобороны России в сводке 11 сентября сообщило, что за сутки потери украинских сил в Курской области составили 350 человек. В ведомстве также рассказали об отражении контратаки в направлении населенного пункта Апанасовка и срыве попыток атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.