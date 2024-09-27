В России за год на четверть вырос спрос на офисных работников

В России спрос на офисных работников вырос на четверть (25%) за год, следует из исследования «Авито Работы», результаты которого есть у РБК.

Наиболее востребованной стала профессия банковского работника — количество таких вакансий за год увеличилось почти в три раза. Средняя зарплата на этой позиции составит около 66,5 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, работодатели стали чаще искать коммерческих агентов (вакансий по сравнению с прошлым годом стало на 79% больше) и финансистов (на 68%). Предлагаемая заработная плата примерно одинаковая — в среднем около 88,6 тыс. руб.

Кроме того, в полтора раза вырос спрос на менеджеров по туризму, средняя зарплата для них — примерно 79,4 тыс. руб. На пятом месте по росту числа вакансий находится профессия экономиста (+54% за год). В среднем соискатели могут рассчитывать на 56,6 тыс. руб. на этой позиции.

Ранее эксперты «Авито Работы» выяснили, что самыми высокооплачиваемыми профессиями по состоянию на лето 2024 года стали водитель-дальнобойщик (средняя зарплата — 207,5 тыс. руб. в месяц), сверловщик (192,8 тыс. руб.) и фрезеровщик (147 тыс. руб.).