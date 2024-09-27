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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов под Новошахтинском

Голубев: под Новошахтинском в результате атаки семи дронов начался пожар в поле
Сюжет
Военная операция на Украине

Под Новошахтинском в Ростовской области в общей сложности были сбиты семь дронов, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Ранее губернатор писал о трех сбитых беспилотниках, первый из них силы ПВО уничтожили около 23:00 мск.

В результате падения обломков в поле вблизи города загорелась трава, пожар удалось потушить. При атаке никто не пострадал, разрушений нет, заверил Голубев.

Новошахтинск расположен в 80 км к северо-западу от Ростова-на-Дону. По данным на 2021 год, в нем проживает около 103 тыс. человек.

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Ростовская область в последние месяцы регулярно подвергается атакам дронов. 22 и 23 сентября в регионе из-за падения обломков беспилотников загоралась сухая трава в полях. 24 сентября после удара дрона по промзоне Таганрога начался пожар на складе.

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Теги
Василий Голубев Ростовская область дроны Новошахтинск пожары
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