Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов под Новошахтинском
Под Новошахтинском в Ростовской области в общей сложности были сбиты семь дронов, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.
Ранее губернатор писал о трех сбитых беспилотниках, первый из них силы ПВО уничтожили около 23:00 мск.
В результате падения обломков в поле вблизи города загорелась трава, пожар удалось потушить. При атаке никто не пострадал, разрушений нет, заверил Голубев.
Новошахтинск расположен в 80 км к северо-западу от Ростова-на-Дону. По данным на 2021 год, в нем проживает около 103 тыс. человек.
Ростовская область в последние месяцы регулярно подвергается атакам дронов. 22 и 23 сентября в регионе из-за падения обломков беспилотников загоралась сухая трава в полях. 24 сентября после удара дрона по промзоне Таганрога начался пожар на складе.
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