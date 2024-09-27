В Ростовской области близ Новошахтинска сбили еще два дрона
Отражение атаки беспилотников в Ростовской области продолжается, в районе города Новошахтинск силы ПВО сбили еще два дрона, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
В общей сложности на данный момент вблизи города сбиты три беспилотника, первый из них был уничтожен в 23:12 мск.
Губернатор заверил, что в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.
Новошахтинск расположен в 80 км к северо-западу от Ростова-на-Дону. По данным на 2021 год, в нем проживает около 103 тыс. человек.
Двумя днями ранее, 24 сентября, беспилотники атаковали промзону Таганрога, в результате там начался пожар на складе. Повреждения получила кровля здания и четыре легковушки, припаркованные рядом.
Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции
Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Цены на золото выросла до исторического максимума
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов