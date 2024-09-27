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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области близ Новошахтинска сбили еще два дрона

Губернатор Голубев: вблизи Новошахтинска сбиты еще два дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Отражение атаки беспилотников в Ростовской области продолжается, в районе города Новошахтинск силы ПВО сбили еще два дрона, сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

В общей сложности на данный момент вблизи города сбиты три беспилотника, первый из них был уничтожен в 23:12 мск.

Губернатор заверил, что в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

Новошахтинск расположен в 80 км к северо-западу от Ростова-на-Дону. По данным на 2021 год, в нем проживает около 103 тыс. человек.

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Двумя днями ранее, 24 сентября, беспилотники атаковали промзону Таганрога, в результате там начался пожар на складе. Повреждения получила кровля здания и четыре легковушки, припаркованные рядом.

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Теги
Новошахтинск Ростовская область дроны беспилотники Василий Голубев
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