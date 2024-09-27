Самолет Дуды не мог приземлиться в Варшаве из-за машины орнитолога на полосе

Самолет Дуды не мог приземлиться в Варшаве из-за орнитолога на полосе

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой не мог приземлиться в Варшаве из-за автомобиля орнитолога на взлетно-посадочной полосе, сообщил телеканал TVN24.

Инцидент произошел утром накануне, 26 сентября. Специалиста вызвали, так как при посадке другого самолета в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена произошло столкновение с птицей. Орнитолог должен был осмотреть полосу.

Дуда в этом время возвращался из Нью-Йорка, где принимал участие в заседании Генассамблеи ООН. Президентский Boeing 737 прервал заход на посадку, так как полоса была занята машиной орнитолога. Самолет вышел на второй круг и успешно приземлился менее чем через 15 минут.

В марте инцидент произошел с самолетом, на котором британский министр обороны Грант Шэппс возвращался из Польши в Великобританию. Тогда средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось заглушить сигнал на воздушном судне из-за отсутствия на нем систем защиты. Спутниковый сигнал на самолете отсутствовал в течение получаса, пока борт пролетал около Калининградской области.