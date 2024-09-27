 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Самолет Дуды не мог приземлиться в Варшаве из-за орнитолога на полосе

Самолет Дуды не мог приземлиться в Варшаве из-за машины орнитолога на полосе

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой не мог приземлиться в Варшаве из-за автомобиля орнитолога на взлетно-посадочной полосе, сообщил телеканал TVN24.

Инцидент произошел утром накануне, 26 сентября. Специалиста вызвали, так как при посадке другого самолета в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена произошло столкновение с птицей. Орнитолог должен был осмотреть полосу.

Дуда в этом время возвращался из Нью-Йорка, где принимал участие в заседании Генассамблеи ООН. Президентский Boeing 737 прервал заход на посадку, так как полоса была занята машиной орнитолога. Самолет вышел на второй круг и успешно приземлился менее чем через 15 минут.

В Подмосковье аварийно сел самолет Cessna с задымлением кабины
Общество
Фото:СК РФ

В марте инцидент произошел с самолетом, на котором британский министр обороны Грант Шэппс возвращался из Польши в Великобританию. Тогда средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось заглушить сигнал на воздушном судне из-за отсутствия на нем систем защиты. Спутниковый сигнал на самолете отсутствовал в течение получаса, пока борт пролетал около Калининградской области.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Анджей Дуда Польша Варшава самолет аэропорты
Материалы по теме
В Калифорнии за два дня произошло два инцидента с советскими самолетами
Общество
На Алтае частный самолет зацепил линию электропередачи и упал
Общество
В Подмосковье частный самолет аварийно сел в русло Оки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
Советник Орбана заявил, что Венгрия на месте Украины не стала бы воеватьПолитика, 02:24
Израиль сообщил о перехвате запущенной из Йемена ракетыПолитика, 02:01
Самолет Дуды не мог приземлиться в Варшаве из-за орнитолога на полосеПолитика, 01:49
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в «Башне Трампа»Политика, 01:29
В Запорожье, Одессе и Днепре произошли взрывыПолитика, 01:11
Италия заявила «о начале конца» в случае нанесения ядерных ударовПолитика, 00:57
В Ростовской области близ Новошахтинска сбили еще два дронаПолитика, 00:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят «план победы»Политика, 00:29
О чем Байден и Зеленский договорились в ВашингтонеПолитика, 00:18
Минобороны заявило о взятии села Лесовка под Украинском в ДНРПолитика, 00:17
В Ростовской области сбили беспилотникПолитика, 00:01
Банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимитыНедвижимость, 00:01
Новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от УханяПолитика, 26 сен, 23:59
Белый дом назвал Киев инициатором визита Зеленского на завод в СШАПолитика, 26 сен, 23:38