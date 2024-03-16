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Самолет британского министра лишился навигации из-за сокращения бюджета

ITV News: джет британского министра лишился навигации из-за сокращения бюджета
Лишившийся навигации во время полета возле Калининградской области самолет британского министра обороны не был оснащен необходимыми средствами защиты, выяснили The Times и ITV News. Это было следствием сокращения финансирования
Грант Шэппс
Грант Шэппс (Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось заглушить сигнал на самолете, на котором министр обороны Грант Шэппс летел из Польши в Великобританию, из-за отсутствия на нем систем защиты, сообщают The Times и ITV News.

О том, что на самолете Dassault 900LX спутниковый сигнал отсутствовал в течение 30 минут, когда борт пролетал около Калининградской области, 14 марта сообщила The Times. Газета не уточнила, когда именно произошел инцидент, однако перед вылетом Шэппс присутствовал на учениях Steadfast Defender-24, проходивших в Польше 13 марта. 14 марта пресс-служба Балтийского флота отчиталась о прошедших учениях в Калининградской области, на которых в том числе применялись средства РЭБ. 

Как отмечает ITV News, на самолете не было установлено никаких средств защиты от средств РЭБ, поскольку британские военные еще при министре обороны Бене Уоллесе решили сократить финансирование защитных систем на VIP-джетах (Times пишет, что таким образом планировалось сэкономить до £200 млн). Представитель министерства обороны уточнил ITV News, что правительство недавно решило отменить это решение, объявив тендер на обеспечение самолетов необходимыми системами защиты.

Грант Шаппс был назначен новым главой Минобороны 31 августа 2023 года. За последние годы он сменил пять должностей — от министра транспорта до министра энергетики. Его предшественник, Бен Уоллес, анонсировал уход с поста за несколько месяцев до этого. Причинами отставки Уоллес называл усталость и долгий срок, проведенный на госслужбе.

Опрошенные The Times эксперты отметили, что решение Уоллеса о перераспределении средств было «классическим примером недальновидного перетягивания денег». «Эти критически важные самолеты, которые используются для перевозки членов королевской семьи, правительственных министров и руководителей служб в важных миссиях, фактически беззащитны, пока не будут установлены системы защиты», — заявил военный эксперт, редактор новостного сайта Defense Eye Тим Рипли.

По его словам, из-за отсутствия элементарных защитных систем некоторых VIP-персон, летающих в регионы с высокой угрозой, пришлось пересаживать на военные транспортные самолеты А400М или С-17.В случае с Израилем министрам приходится лететь на Кипр, а затем пересаживаться на военный самолет, чтобы продолжить путь в Тель-Авив, пояснил Рипли.

Сам Уоллес, комментируя свое решение о перераспределении финансирования, заявил The Times, что не может оправдать «изъятие миллионов из военных программ, чтобы потратить их на тщеславный проект».

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Самолет британского министра лишился навигации под Калининградом
Политика
Грант Шэппс

В ходе учений в Калининградской области 14 марта в том числе использовались беспилотники РЭБ «Леер-3» и «Орлан-10». В них приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной техники мотострелковой дивизии объединения. 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Британия самолет РЭБ Калининградская область Грант Шэппс
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