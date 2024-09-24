В Таганроге локализовали пожар на складе после атаки дрона
Пожар, который вспыхнул на складе в промзоне Таганрога после атаки дронов, локализовали на площади 400 кв. м, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, повреждения получила кровля здания и четыре легковых машины, припаркованные рядом. В результате погибших и пострадавших нет, заверил глава региона.
Ростовская область в последние месяцы регулярно подвергается атакам дронов. В частности, ночью 23 сентября там сбили три беспилотника. В результате загорелась сухая трава — ее оперативно получили. По словам Голубева, пострадавших и разрушений не было.
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