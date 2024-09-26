Рынок стройматериалов загорелся во Владимирской области
Рынок стройматериалов горит в городе КОвров Во владимирской области, сообщило МЧС России.
Площадь возгорание составила 2 тыс. кв. м.
Информации о пострадавших нет.
Пожар тушат 15 специалистов МЧС с помощью пятью единиц техники.
В 2020 году на ковровском рынке мужчина взорвал гранату, тогда пострадали три человека. Как сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Владимирской области, на рынке произошел бытовой конфликт между тремя гражданами.
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